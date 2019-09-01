“الاتصالات” تدعو للمشاركة في “هاكاثون التمور”.. وهذه هي الجوائز

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أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن انطلاق “هاكاثون التمور” في مدينة الرياض اعتبارا من 27 حتى 29 محرم الموافق 26-28 سبتمبر، حيث خصصت 3 جوائز للفائزين.

وأوضحت الوزارة على حسابها في “تويتر” أن “هاكاثون التمور” هو بوابة نفتحها لكل المبدعين في الوطن، ليكونوا جزءا من التطوير في الزراعة الرقمية، مع فرص الفوز بجوائز مالية، هي 30 ألف ريال للأول و20 ألفاً للثاني و10 آلاف للثالث.

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يُذكر أن “هاكاثون التمور” يهتم بتقنية التمور من ناحية التغليف والتصنيع وإيجاد فرص لرواد الأعمال، وجاء بمبادرة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة البيئة والمياه، والمركز الوطني للنخيل والتمور، ومنشآت، ووادي طيبة.

والهاكاثون عبارة عن مسابقة لمدة يومين تقوم فيها الفرق المكونة من ثلاثة إلى ستة أفراد بحل مشاكل في مجال الزراعة والتمور.

والتسجيل والمشاركة في الهاكاثون عبر هذا الــــرابـــط .

