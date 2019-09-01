القوات البحرية تعلن نتائج المرشحين للاختبارات والمقابلة لوظائف الإحلال

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أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عبر موقعها الإلكتروني نتائج المرشحين للاختبارات والمقابلة الشخصية على وظائف إحلال (2019م) للتشغيل والصيانة بالقوات البحرية، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع القوات. وأوضحت القوات البحرية أن المواعيد وطريقة الاستعلام موضحة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).





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