وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك في 9 مدن

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أعلنت شركة مجموعة لاند مارك العربية لقطاع التجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المتاجر والمعارض التابعة للشركة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، وحائل، وينبع، والطائف، والجبيل”. وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . تنفيذي- تطوير الأعمال (الرياض). . مدير التسويق (الرياض). . محاسب الصندوق (ينبع). . محاسب الصندوق (المدينة المنورة). . محاسب الصندوق (الطائف). . مساعد متجر (حائل). . مدير منطقة (الدمام). Advertisements . مساعد متجر (الجبيل). . مساعد متجر (الدمام). . محاسب الصندوق (جدة). . مشرف- مساعد مدير معرض (جدة). . مساعد مبيعات (جدة). . مدير متجر (جدة). . محاسب الصندوق (مكة المكرمة). وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أغسطس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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