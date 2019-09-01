68 وظيفة شاغرة للجنسين في جامعة حائل

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أعلنت جامعة حائل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والبكالوريوس والدكتوراه والورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة بحائل وبفروع كليات الجامعة في محافظات: (الشملي، والحائط، وبقعاء، والشنان، والغزالة، وسميراء، وموقق).

وأبرزت الجامعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. طبيب استشاري باطنة (للرجال/ حائل).

. طبيب نائب- أخصائي (عدد 3 وظائف للرجال/ حائل).

. مهندس كهربائي مساعد (للرجال/ حائل).

. مهندس ميكانيكي مساعد (للرجال/ حائل).

. طبيب مقيم (عدد وظيفتين للنساء/ حائل).

. فني تغذية (للنساء/ حائل).

. محاسب مساعد (للرجال/ حائل).

. مساعد إداري (عدد 3 وظائف للنساء/ حائل).

. سكرتير (عدد وظيفتين للنساء/ حائل).

. كاتب (عدد 4 وظائف للنساء/ حائل).

. سكرتير (للرجال/ حائل).

. مراسل مكتبي (عدد وظيفتين للرجال/ حائل).

. مراسل مكتبي (عدد وظيفتين للنساءحائل).

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. مراسل مكتبي (عدد وظيفتين للنساء/ الشملي).

. مراسل مكتبي (عدد وظيفتين للنساء/ الحائط).

. مراسل مكتبي (للنساء/ بقعاء).

. مراسل مكتبي (للنساء/ الشنان).

. مراسل مكتبي (للنساء/ الغزالة).

. مراسل مكتبي (للنساء/ سميراء).

. مراسل مكتبي (للنساء/ موقق).

. سائق (عدد 4 وظائف للرجال/ حائل).

. عامل (عدد 18 وظيفة للنساء/ حائل).

. عامل (للنساء/ الشملي).

. عامل (عدد 8 وظائف للرجال/ حائل).

. طبيب نائب- أخصائي (عدد 3 وظائف للنساء/ حائل).

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



