بالصور.. وزير التعليم يردّد سلام الوطن مع طلاب مدرسة بالرياض

حضر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الطابور الصباحي، مع طلاب مدرسة الملقا الابتدائية بالرياض، مرددًا مع التلاميذ سلام الوطن «للمجد والعليا».

وقالت وزارة التعليم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، إن الوزير آل الشيخ، اطمأن على كل التجهيزات المقدمة للطلاب، وبادلهم التحايا وابتسامة الأمل والتفاؤل عند دخولهم الفصل.

وهنَّأ وزير التعليم، في وقت سابق اليوم، الجميع، بحلول العام الدراسي الجديد قائلًا: «عامٌ جديدٌ وعطاءٌ يتجدد وأملٌ يتوثّب.. معًا نبدأ، وبعودتكم تنتظم الحياة بكل شغف نحو العلم والمعرفة والنماء، والأمل بالله أن يكلل جهودكم بالتوفيق.. سعيدٌ بما شاهدته من حضور وتفاعل، وأسال الله أن يديم على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة».

ووجّه الوزير كلمة لمنسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات في جميع المراحل؛ بمناسبة العام الدراسي الجديد، قائلًا: «زملائي منسوبي ومنسوبات التعليم.. أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات.. أحدّثكم من أحد فصول الصف الأول الابتدائي، ليصل صوتي لكم جميعًا.. في قاعات الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس؛ لأهنئكم بعامٍ دراسي جديد، نرسم فيه المستقبل وفق آمالكم وتطلعاتكم، ونسند معلميكم ومعلماتكم في مهمتهم السامية ورسالتهم العظيمة».

وأضاف: «لقد بذلنا جهدنا لنوفر لكم بيئة تعليمية مناسبة، جُهِّزتْ لكم كي تستفيدوا من إمكاناتها، فأنتم أساس عملنا، ومحور رسالتنا، ولا قيمة لما نبذله إذا لم ينعكس على أدائكم في الصف، ويظهر في نواتج تعلمكم، لذا عملنا بشكل كبير على تطوير المقرر الدراسي، والاهتمام بالتقويم؛ ليقيس ما يجب قياسه من معايير تعليمية، والعناية بالمبدعين والموهوبين منكم تحفيزًا وتكريمًا، فهم علماء الغد».