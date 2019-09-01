أمير نجران يقدِّم 6 وصايا للطلاب.. ويؤكّد: الدراسة أعظم استثمار

أكّد أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم الأحد، أنّ عودة الطلاب إلى مدارسهم تمثل أعظم استثمار في المملكة، يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويرسم مستقبله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وقال في كلمة مُسجّلة موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بالمنطقة، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد: «أمامكم تحدٍّ عظيم، لكنّه يسهل أمام عزيمتكم لصناعة التحوُّل والتغيير نحو رؤية المملكة 2030، فلنجعل مدارسنا وجامعتنا مسرحًا للإبداع ومنارة للثقافة وسراجًا للوعي لإنماء بلادنا ومجتمعنا».

وأضاف: «أوصيكم بتقوى الله، تمسّكوا بدينكم، اعتزوا بهويتكم الوطنية، انشروا التسامح والاعتدال، فاخروا بآبائكم وأجدادكم، رسّخوا قيمكم المجتمعية».

ووجّه الأمير جلوي التحية لـ«الأشاوس الشجعان» من القوات العسكرية كافة على حدود الوطن وفي أرجائه بالداخل، وأضاف: «بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بوقفتهم نواصل تعليمنا اليوم ونمارس حياتنا في نعيم وأمان وراحة واطمئنان».