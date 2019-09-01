6 ملايين طالب وطالبة يعودون للدراسة وسط منظومة خدمات متكاملة

استقبلت مدارس التعليم العام في المملكة، صباح اليوم الأحد، أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة عادوا إلى مقاعدهم، بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، وسط منظومة خدمات دراسية متكاملة أعدّتها وزارة التعليم.

وتشير إحصاءات التعليم، التي أتت متزامنة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، إلى تأمين التجهيزات المدرسية كافة، وفق المخصصات المالية في ميزانيتها للعام المالي 2019م، انطلاقًا من تجهيز غرف المعلمين والمعلمات، والمختبرات المدرسية، والمكاتب الإدارية، وتجهيز غرف مصادر التعلم في جميع مدارس المملكة، مشتملة على تأمين مختبرات افتراضية إلكترونية لكل طالب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مادة العلوم، ولكل طالب في المرحلة الثانوية لمادتي الفيزياء والكيمياء، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وحقَّقت وزارة التعليم وقتًا قياسيًّا في إنجاز طباعة وترحيل 147 مليون كتاب مدرسي لمدارس المملكة، والمدارس في الخارج للتعليم العام، وأنظمة التعليم الأخرى؛ بنسبة 100% للطباعة والترحيل، بعد خضوعها للتدقيق والمراجعة، وفق إجراءات تضمَّنت المراجعة العلمية والتربوية للكتب، وتعزيز الربط برؤية 2030 ومضامينها، والمشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة، والتدقيق اللغوي، إضافة إلى مراجعة وتعديل الصور والرسومات، والمراجعة والاعتماد من عدة لجان وتوزيعها على المدارس، قبل وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

وفي النقل التعليمي، بلغ عدد المستفيدين في مدارس التعليم العام مليونًا و200 ألف طالب وطالبة، كما بلغ عدد الحافلات والمركبات المتاحة للنقل المدرسي 25 ألف حافلة ومركبة تستهدف 18 ألف مدرسة، كما بلغ عدد المستفيدين من النقل التعليمي في مدارس وبرامج التربية الخاصة 30 ألف طالب وطالبة، مقابل 4500 حافلة تم تأمينها تستهدف 2890 مدرسة.

وبلغ عدد مدارس الحد الجنوبي (النطاق الأحمر)، 650 مدرسة مجهزة لاستقبال 53 ألف طالب وطالبة.

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وفي مدارس الطفولة المبكرة، استطاعت «التعليم» تأهيل 3313 فصلًا دراسيًّا في رياض الأطفال؛ لاستيعاب 82 ألفًا و825 طالبًا وطالبة، وتجهيز 3483 فصلًا دراسيًّا للصفوف الأولية في مدارس الطفولة المبكرة؛ لاستيعاب 80 ألفًا و675 طالبًا وطالبة مع بداية العام الدراسي، إضافة إلى أنَّ تغطية نسبة الأطفال من قائمة الانتظار للعام الحالي ستصل إلى 72%؛ بنسبة زيادة في الالتحاق برياض الأطفال تصل إلى 50% بين العامين الدراسيين 1439 / 1440-1441هـ، ونسبة الالتحاق الكلية في رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي ستصل إلى 21%، بدلًا مما كانت عليه في العام المنصرم 17%، كما ستبلغ نسبة الطلاب المتوقع إسناد تدريسهم إلى المعلمات 13.5%، محققة عائدًا وفرًا في التكلفة الكلية للمباني، بلغ مليارين و80 مليونًا و582 ألفًا و585 ريالًا؛ بنسبة 91% بين تكلفة البناء وتكلفة الاستفادة من الشواغر والفراغات.

وأنجزت الوزارة حركة النقل الداخلي والخارجي لجميع المتقدمين للحركة؛ بنسبة 100% وتوزيعهم على أماكن الاحتياج قبل بداية العام الدراسي؛ حيث وُزّع عشرة آلاف و28 معلمًا ومعلمة على إدارات التعليم، وتخصيص 40% من إجمالي المعلمين الجدد لمدارس الحد الجنوبي.

واهتمت «التعليم» بتأهيل المعلمين وتدريبهم، وفق البرامج المعدة لذلك؛ للإسهام في تجويد وتطوير أداء المعلم داخل الصف الدراسي، منهيةً تدريب أكثر من 190 ألف معلم ومعلمة خلال فترة الصيف، إضافة إلى الانتهاء من تدريب عشرة آلاف و80 معلمًا ومعلمة عُيِّنوا مؤخرًا.

وعالجت وزارة التعليم كثافة أعداد المدارس الصغيرة؛ لتقليل الهدر وتحقيق عائد أكبر من الموارد المادية والبشرية؛ حيث تم ضم أكثر من 500 مدرسة من مدارس المراكز، وأكثر من 37 من مدارس المدن، وتأمين النقل المدرسي لجميع طلاب المدارس التي انطبقت عليها ضوابط المقام السامي الكريم المنظمة لعملية ضم المدارس.