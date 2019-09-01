وزير التعليم مرحِّبًا بالطلاب: عودتكم تعني انتظام الحياة نحو العلم والمعرفة

هنَّأ وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، الطلاب، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقال الوزير آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «عامٌ جديدٌ وعطاءٌ يتجدد وأملٌ يتوثّب.. معًا نبدأ، وبعودتكم تنتظم الحياة بكل شغف نحو العلم والمعرفة والنماء، والأمل بالله أن يكلل جهودكم بالتوفيق.. سعيدٌ بما شاهدته من حضور وتفاعل، وأسال الله أن يديم على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة».

وكان الوزير، قد وجّه كلمة لمنسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات في جميع المراحل؛ بمناسبة العام الدراسي الجديد، قائلًا: «زملائي منسوبي ومنسوبات التعليم.. أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات.. أحدّثكم من أحد فصول الصف الأول الابتدائي، ليصل صوتي لكم جميعًا.. في قاعات الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس؛ لأهنئكم بعامٍ دراسي جديد، نرسم فيه المستقبل وفق آمالكم وتطلعاتكم، ونسند معلميكم ومعلماتكم في مهمتهم السامية ورسالتهم العظيمة».

وأضاف: «لقد بذلنا جهدنا لنوفر لكم بيئة تعليمية مناسبة، جُهِّزتْ لكم كي تستفيدوا من إمكاناتها، فأنتم أساس عملنا، ومحور رسالتنا، ولا قيمة لما نبذله إذا لم ينعكس على أدائكم في الصف، ويظهر في نواتج تعلمكم، لذا عملنا بشكل كبير على تطوير المقرر الدراسي، والاهتمام بالتقويم، ليقيس ما يجب قياسه من معايير تعليمية، والعناية بالمبدعين والموهوبين منكم تحفيزًا وتكريمًا، فهم علماء الغد».

وتابع: «لم ننس الأشخاص من ذوي الإعاقة في توفير احتياجاتهم والوقوف إلى جانبهم في مهمة تحصيلهم، فمن حقكم علينا جميعًا أن نسمع صوتكم، فأنتم المعنيون بالتطوير؛ ولذا وجهت بتأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل منطقة يقوم برفع توصياته ومقترحاته لنا، ولتكونوا جزءًا من خطط الوزارة وعملها، كما وجهت أيضًا بتأسيس مجلس آخر لأولياء أموركم الذين استأمنونا عليكم، ونشد على أيديهم بالتعاون مع المدرسة في سبيل دعمكم».