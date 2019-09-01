بدء التقديم على 173 وظيفة إدارية بوزارة التعليم.. اليوم

يبدأ، اليوم الأحد، التقديم على 173 وظيفة إدارية طرحتها وزارة التعليم، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وهذه الوظائف مخصصةٌ للرجال والنساء من المرتبة الرابعة؛ حتى التاسعة على سُلم رواتب الموظفين العام لخريجي وخريجات المعاهد التخصُّصية بعد الثانوية، وخريجي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وتشمل الفئات المستهدفة، خريجي المعاهد التخصصية والدبلوم المتوسطة بعد الثانوية أو ما يعادلها، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية (البكالوريوس)، وخريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وخريجي الدرجة الجامعية (درجة الماجستير)، وخريجي البرامج الإعدادية (الثانوية المهنية بطبيعة العمل)، علمًا بأنّ الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التربوية.

وتتطلب جميع الوظائف مقابلة شخصية واختبار القدرات المعرفي (الاختبار المهني) للجامعيين (الرجال) على المرتبتين السادسة والسابعة، ويُشترط توافُّر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلاتهم من خارج المملكة.

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم على هذه الوظائف عبر الدخول إلى منظومة التوظيف جدارة على الموقع الإلكتروني ، مشيرةً إلى أنّ آلية التقديم بعد الدخول على «جدارة» هو التأكُّد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض لدراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، ثم تحديد الرغبة في الدخول للإعلان، من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، بعد ذلك يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة، ومن ثمَّ حفظ الطلب.