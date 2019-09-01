مدارس تعليم جازان تستقبل  190 ألف طالب وطالبة مع بدء العام الدراسي الجديد

تستقبل مدارس التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، غدًا الأحد، أكثر من 190 ألف طالب وطالبة، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد 1440 / 1441 هـ .

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أن الإدارة استعدت لانطلاقة العام الدراسي الجديد ووضعت العديد من الخطط المساندة للميدان مع اليوم الدراسي الأول.

وأفاد أبو هادي، أن كل القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات بالإدارة ومكاتب التعليم سيكونون بجانب قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات بالميدان؛ لتقديم الدعم لهم، حرصًا على انطلاقة متميزة للعام الدراسي وحل جميع المعوقات إن وجدت، سائلًا الله التوفيق وأن يكون العام الدراسي الجديد عامًا موفقًا ومليئًا بالجد والاجتهاد والنجاح .

يُذكر أن الإدارة أنهت استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي ورحلت جميع المقررات الدراسية للمدارس، كما انتهت من توزيع المعلمين والمعلمات الجدد مبكرًا دعمًا لاستقرار الميدان وسد العجز.

وسلمت الميزانية التشغيلية لقادة وقائدات المدارس قبل بدء العام، وأمنت وسائل السلامة المدرسية، وجهزت المدارس بالأثاث المدرسي والتجهيزات اللازمة للمختبرات، ومصادر التعلم والفصول الذكية.