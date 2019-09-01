نصائح من «الغذاء والدواء» للطلاب والطالبات خلال اليوم الدراسي

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، عدة نصائح للطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية؛ ليتمكنوا من الحفاظ على الغذاء المتوازن على مدار اليوم، وذلك تزامنًا مع العودة للمدارس.

ونصحت «هيئة الغذاء والدواء» بتناول 6-8 أكواب من الماء خلال اليوم الدراسي، مشدّدةً على ضرورة تناول الألبان ومنتجات الحليب إلى جانب الخضار والفواكه، وعدم الإكثار من تناول الحلوى والمخبوزات المحلاة والوجبات السريعة.

كما أكّدت ضرورة اختيار الحبوب الكاملة الغنية بالألياف عند تناول المخبوزات، والإكثار من تناول البقوليات مثل العدس والحمص وتناول السمك مرتين أسبوعيًا، مع التقليل من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة، وتجنّب تناول المنتجات مرتفعة السكر أو الملح.