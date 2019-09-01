السعودية اليوم / مدارس نجران تستقبل 98 ألف طالب وطالبة في بداية العام الدراسي الجديد



نجران 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

استقبلت مدارس نجران اليوم، 98 ألف طالب وطالبة مع أول أيام انطلاقة العام الدراسي الجديد 1441هـ.

وتفقد مدير عام تعليم نجران، الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي اليوم سير العملية التعليمية في عدد من المدارس التعليم بالمنطقة، وذلك بهدف الوقوف على مدى جاهزيتها.

وأكد الدكتور العتيبي، استعدادات إدارة التعليم بالمنطقة منذُ وقت مبكر قبل انطلاقة العام الدراسي، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وبمتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأضاف أنه تم ترحيل جميع المقررات الدراسية إلى جميع مدارس المنطقة حسب الخطة الزمنية المُحددة مُسبقاً، واعتماد خطة للجولات الإشرافية سيقوم بتنفيذها عدد كبير من المشرفين والمشرفات التربويين لتفقد المدارس "بنين و بنات" ومتابعة انتظام الدراسة مع تذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتقديم العون والمساعدة اللازمة لقادة وقائدات المدارس، ورفع التقارير الإشرافية حيال ذلك بمشاركة جميع القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات بالإدارة ومكاتب التعليم.

وأشار الدكتور العتيبي إلى أن عدد مدارس الطفولة المبكرة التي بدأت الدراسة هذا العام تبلغ 28 مدرسة، حيث تم تجهيزها لاستقبال الطلاب والطالبات، كما تم الاستعداد مبكرا لمشروع الطفولة المبكرة من خلال عقد الاجتماعات والدورات التدريبية، سائلاَ الله تعالى أن يكون هذا العام الدراسي إيجابيا لطلاب والطالبات من خلال تحصيلهم العلمي ورفع مهاراتهم ومعارفهم العلمية والعلمية بما يخدم دينهم ووطنهم.

// انتهى //

10:45ت م

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