السعودية اليوم / "آداب طلب العلم" محاضرة بتعاوني جنوب حائل



حائل 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل بعد غدٍ، محاضرة بعنوان "آداب طلب العلم"، بعد صلاة المغرب بجامع عامر آل خشيل بحي الوادي.

تأتي المحاضرة من خلال برنامج أصول العلم ومناشط المكتب لشهر محرم.

// انتهى //

10:15ت م

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