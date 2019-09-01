السعودية | التدريب التقني يعلن قبول أكثر من 52 ألف متدرب ومتدربة للعام التدريبي الجديد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:54 صباحًا, 1 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع بداية العام التدريبي الجديد 1440 / 1441 عن قبول 52 ألف و 35 متدرب ومتدربة في الكليات التقنية والعالمية والمعاهد الصناعية الثانوية التابعة لها للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1440 / 1441هـ، إضافة إلى استمرار القبول ببعض المنشآت التدريبية بمناطق المملكة.

وبينت المؤسسة في بيان لها أن أعداد المقبولين في الكليات التقنية وصل 44214، منهم 34154 متدرباً في برنامج الدبلوم للبنين، و 7718 الدبلوم للبنات، كما بلغ عدد المقبولين في البكالوريوس 2342 متدرباً، فيما بلغ عدد المقبولين في برنامج الدبلوم في الكليات العالمية للبنين 1310 متدربين وفي الكليات التقنية العالمية للبنات 2301 متدربة في برنامج الدبلوم.

وأَضافت أنه بلغ عدد المقبولين في المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد 4210 متدربين، ولايزال القبول مستمراً بالبعض منها، إضافة إلى استمرار القبول في معاهد الشراكات الاستراتيجية البالغ عددها 30 معهداً والمنتشرة بمختلف مناطق المملكة.

وتقدم المؤسسة مختلف البرامج التدريبية التقنية والمهنية، من خلال 94 كلية تقنية للبنين و 27 كلية تقنية للبنات، إضافة إلى 7 كليات عالمية للبنين والبنات و 63 معهداً صناعياً ثانوياً.

من جهة أخرى أعلن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد عن استعداد جميع الوحدات التدريبية بمناطق المملكة لاستقبال المتدربين والمتدربات بدءًا من اليوم في جميع منشآت المؤسسة، مهيباً بالمتدربين إلى الاستفادة من التجهيزات والمعامل التي وفرتها الدولة – حفظها الله -، حتى يكونوا متسلحين بالتدريب ومؤهلين للانخراط في سوق العمل لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – لمواكبة رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على تأهيل أبناء وبنات الوطن في جميع التخصصات التقنية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل.

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