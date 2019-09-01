ضابطان يتبادلان اللكمات والضرب في مطار الكويت

2019-09-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

وقع اشتباك بين ضابط يعمل في مطار الكويت الدولي مع ضابط سابق، وأصيب الطرفان بإصابات مختلفة؛ حيث تقدم الضابط وهو برتبة نقيب ببلاغ إلى مخفر ” جليب الشيوخ ”، متهمًا الضابط السابق بالاعتداء عليه بالضرب.

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وبدأت الواقعة، حينما كان الضابط السابق قادمًا من السفر عندما تناقش مع ضابط المطار الذي كان ينهي الإجراءات، مطالباً إياه بسرعة إنهاء الإجراءات، بحسب “القبس”.

وعندما قال له “إنه ضابط سابق ويجب أن لا يؤخر معاملته، متهماً إياه أنه قام بتأخيره متعمدًا؛ ليشتبكا ويتشاجرا مع بعضهما البعض.