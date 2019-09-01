التأمينات الاجتماعية تبدأ إيداع دعم ساند لشهر سبتمبر

2019-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، إيداع دعم نظام ساند لشهر سبتمبر كما هو معمول به في كل شهر؛ حيث يتم إيداع الدعم في اليوم الأول من الشهر الميلادي.

والمعروف أن نظام ساند هو من أنظمة التكافل الاجتماعي من إصدار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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ويهدف هذا النظام إلى التأمين ضد التعطل عن العمل، كما يهدف إلى حماية المشتركين الذين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم فقط، كما يساعد الموظف في الفترة بعد تركه العمل مجبراً والفترة التي يجد بها عملاً آخر عن طريق تزويده بدخل مادي شهري مع إعطائه التدريب والتأهيل اللازم له حتى إيجاد عمل آخر وأيضاً مع إمكانية توفير عروض وظيفية.

والقانون يطبق بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات مع نظام التأمينات الاجتماعية.

ويشترط أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام أقل من 59 عاماً، ويشترط لصرف التعويض مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات، وأن لا يكون له دخل خاص آخر.

وسيشجع هذا النظام الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص دون الخوف من خطر التسريح المفاجئ، وقد شاركت منظمة العمل الدولية في دراسة هذا النظام.