صور.. وزير التعليم يحضر الطابور الصباحي ويردد سلام الوطن

2019-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

حرص وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على متابعة سير العملية التعليمية اليوم الأحد، مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت وزارة التعليم، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “وزير التعليم مع أبنائه الطلاب في ابتدائية الملقا بمدينة الرياض، حيث حضر الطابور الصباحي، وردد معهم سلام الوطن للمجد والعلياء”.

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وأضافت وزارة التعليم أن وزير التعليم اطمأن على كافة التجهيزات المقدمة لهم، وبادلهم التحايا وابتسامة الأمل والتفاؤل عند دخولهم الفصل.