أوقاف الراجحي تنفذ مجموعة من البرامج والأنشطة لطلاب المنح الدراسية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

نفذت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مجموعة من البرامج الثقافية والتعليمية والاجتماعية، وعدداً من الدورات التدريبية لطلاب المنح الدراسية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي لطلاب المنح الدراسية وربط الطلاب بأصحاب الفضيلة العلماء، والاستفادة من خبرتهم العلمية والعملية والمساهمة بإعداد جيل ممتلئ بالعلم الشرعي، والنضج المعرفي.

صرح بذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف الأستاذ/ عبد السلام بن صالح الراجحي، مبينّا اهتمام إدارة الأوقاف بمراعاة الجانب التعليمي والثقافي والاجتماعي لطلاب المنح الدراسية القادمين من مختلف بلدان العالم للدراسة في وطننا الغالي.

Advertisements

كما بيّن الراجحي، أن هذا البرنامج يشتمل على دورات تدريبية عن (مهارات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، ومهارات الحوار، وفقه الدعوة، وفن التقديم والإلقاء، مهارات الإقناع والتأثير، وإدارة العمل الدعوي، ومهارات الاتصال الفعال).

بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من المراكز الثقافية والمشروعات الصناعية والزراعية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع ومنطقة القصيم.

بالإضافة إلى عدد من اللقاءات التي تجمع الطلاب بأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ الفضلاء في المدينة المنورة وخارجها وذلك للاستفادة من علمهم وتجربتهم في الدعوة إلى الله عز وجل وفق المنهج المعتدل الذي تسير عليه هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ورعاهم.

واختتم الراجحي، حديثه بحمد الله وشكره أن يسر لإدارة الأوقاف تنفيذ هذا البرنامج، كما قدم شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي والمسؤولين فيها على التعاون المتميز بين الجانبين، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل هذه الأعمال الخيرية التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته وجميع العاملين في إدارة الأوقاف.