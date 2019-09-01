السعودية | قرقاش: حوار تقوده السعودية هو السبيل للتقدم في اليمن

شكرا لقرائتكم قرقاش: حوار تقوده السعودية هو السبيل للتقدم في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأحد، إنه من المهم للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أن يقبلوا ويشاركوا في المبادرة السعودية لتخفيض التوتر وتجنب التصعيد، مشيراً إلى أن السبيل للتقدم "من خلال الحوار الذي تقوده السعودية".

وأضاف في سلسلة من التغريدات على حسابه في "تويتر": "إن التحالف قلق من الإرهابيين، بما في ذلك القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش، الذين سيستغلون التصعيد الحالي في الجنوب".

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وقال إن دولة الإمارات، وهي جزء من التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، سوف تستمر في العمل بصرامة ضد إعادة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن.

وأنهي قرقاش سلسلة تغريداته قائلاً إن التحالف بقيادة السعودية يعمل بفعالية وصلابة لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن.

وأضاف مخاطباً اليمنيين: "فلتركزوا على الوحدة الداخلية، من خلال الحوار المستمر، الضروري لمواجهة التحدي المتكثل في الانقلاب الحوثي".