، شاهد .. "مرور ينبع" يستقبل الطلاب بالورد والهدايا ،

محمد بن مسعود - الدمام - خطة انتشار شاملة لمتابعة حركة السير ومنع الاختناقات

قامت شعبة مرور محافظة ينبع، صباح اليوم الأحد، بتوزيع الورد والهدايا على الطلاب وعلى المركبات في شوارع المحافظة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد؛ لرسم الفرحة والبهجة في نفوس الطلاب وكسر الحاجز النفسي وجو الرهبة في نفوس الأبناء، خاصة طلاب الصفوف الأولى، وإسهاماً في رفع الوعي ونشر السلامة المرورية.

وأعدت شعبة المرور خطة انتشار شاملة شارك فيها مدير المرور العقيد فالح بن فرحان العنزي؛ ونائبه العقيد حميد الصحفي؛ وضباط وأفراد المرور، من أجل متابعة حركة السير ومباشرة الحوادث المرورية على الطرق الرئيسة والمحورية والفرعية كافة.

وشهدت شوارع محافظة ينبع انتشار أغلب دوريات المرور ودوريات الأمن لتنظيم حركة السير تزامناً مع أول يوم دراسي ومنع حدوث أيّ اختناقات مرورية قد تشهد كثافة لحركة السير من ساعات الفجر الأولى، إضافة إلى انتشار دوريات الأمن بجانب المدارس والجامعات والكليات.

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