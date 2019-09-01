، تفاصيل مواجهة "تكساس" الدامية .. مسلح وشاحنة مسروقة والفوضى كبيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في واقعة مكرّرة أعادت إلى الأذهان مقتل 22 شخصاً في متجر بالمدينة قبل شهر

قتل رجل أبيض في العقد الثالث من العمر 4 أشخاص، وأصاب 21 آخرين بالرصاص في مدينتَي ميدلاند وأوديسا في غرب ولاية تكساس الأميركية، أمس السبت، في مواجهة بدأت بإيقافه على طريق سريع، وانتهت بمقتله على يد الشرطة بعد فوضى كبيرة بالمدينتين.

وفي التفاصيل بدأت المواجهة عندما اختطف المشتبه فيه عربة "فان" تابعة للبريد، وفتح النار على رجال الشرطة وقائدي السيارات والمتسوّقين، في عطلة نهاية أسبوع مزدحمة، قبل أن يتعرّض لإطلاق نار خارج مجمع لدور السينما في أوديسا.

ووفقاً لما نقلته "سكاي نيوز عربية" ظنت السلطات في بادئ الأمر، أن هناك مطلقين للرصاص يقود كل منهما سيارة، لكن قائد شرطة أوديسا مايكل جيرك؛ قال، في مؤتمر صحفي، مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، إنه يعتقد بأنه لم يكن هناك سوى مسلح واحد.

وأضاف جيرك؛ أن المسلح كان متجهاً من ميدلاند إلى أوديسا على طريق (إنترستيت 20) السريع عندما أوقفه شرطي في الساعة 3:17 مساء بالتوقيت المحلي، وعندها أطلق النار على الشرطي، واندفع مسرعاً ناحية الغرب على الطريق السريع الذي غادره في أوديسا.. وهناك توجّه بالسيارة إلى متجر (هوم ديبوت)، وفتح النار على المارة.

وقال جيرك: "في مرحلة ما سرق المشتبه فيه شاحنة بريد وترك سيارته".

وأضاف، أنه قاد شاحنة البريد عائداً ناحية الشرق لتلاحقه الشرطة قبل أن يصطدم بمركبة متوقفة خلف مجمع سينرجي بأوديسا، حيث دخل في معركة بالأسلحة النارية مع الشرطة، لقي حتفه خلالها.

وقال إن المشتبه فيه كان معروفاً بالنسبة له، لكنه رفض التعليق بشأن دوافعه.

وأفاد مدير مستشفى المركز الطبي في أوديسا راسيل تيبين؛ للصحفيين، بأن المستشفى استقبل 13 مصاباً، تُوفي أحدهم.. وقال إن سبعة في حالة حرجة، واثنين حالتهما خطيرة، بينما تلقى اثنان العلاج، وغادرا المستشفى.

وقال رئيس بلدية ميدلاند جيري موراليس؛ إن مئات الأشخاص كانوا يستمتعون بعطلة نهاية الأسبوع داخل مجمع سينرجي عندما واجهت الشرطة المسلح في مرآب السيارات، ووقع تبادل لإطلاق النار.. وأضاف أن 3 من رجال الشرطة أُصيبوا بأعيرة نارية.

وتابع موراليس: "لقد كان الوضع فوضوياً للغاية.. سرت شائعات بأن هناك مطلق نار في المحال التجارية والسينما".

وجاء إطلاق النار بعد مقتل 22 شخصاً في متجر لـ "وول مارت" على بُعد 410 كيلومترات غربي ميدلاند في مدينة إل باسو في تكساس في الثاني من أغسطس الماضي.