السعودية اليوم / "شهر الله الحرام" محاضرة بتعاوني جدة غداً



جدة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات, بمحافظة جدة غداً محاضرة بعنوان "شهر الله الحرام", بجامع أبو بكر في كيلو 14 .

وتأتي المحاضرة التي تُقام عقب صلاة العشاء, ضمن نشاط المركز لهذا العام.

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08:54ت م

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