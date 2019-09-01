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إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بمباراة داخل مدرسة أمريكية

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2019-09-01

إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بمباراة داخل مدرسة أمريكية

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت سلطات الأمن والإنقاذ بولاية ألاباما الأمريكية اليوم إن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، في حادث إطلاق نار مساء أمس في مدينة “موبيل” بولاية ألاباما جنوب الولايات المتحدة.

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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن إطلاق النار بدأ بعد مباراة لكرة القدم الأميركية بين فريقين من طلاب الثانوية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصادر في الشرطة أن أعمار المصابين تتراوح بين 15 و 18 عاماً وأن من بينهم خمسة في حالة خطرة.

وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على شخصين يُشتبه بتورطهما في الحادث.





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