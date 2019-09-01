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2019-09-01 مقاتلات التحالف تدمر مخازن درون وصواريخ حوثية متابعات الخليج 365 - الرياض استهدفت مقاتلات التحالف العربي في اليمن بوقت متأخر من ليل السبت، موقعاً عسكرياً لمليشيات الحوثي الإرهابية في ذمار جنوب شرق صنعاء. Advertisements وأعلنت قوات التحالف تدمير موقع عسكري للحوثيين يشتمل على مخازن لطائرات بلا طيار وصواريخ دفاع جوية معادية. وأشار التحالف إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من أجل حماية المدنيين.









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