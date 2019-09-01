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الإطاحة بمسلح في الجوف بعد تبادل إطلاق نار مع رجال الأمن
متابعات الخليج 365 - الجوف
صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأن دوريات الأمن باشرت، مساء يوم الخميس، بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار من سلاح رشاش من داخل منزله بمنطقة بحي بيضاء الطوير غرب مدينة سكاكا.
وأوضح النومس، أنه عند وصول رجال الأمن للموقع وشروعهم في استطلاع الوضع تعرضوا لإطلاق نار من المتهم عند خروجه في محاولة للفرار منهم مما اقتضى الرد عليه بالمثل والسيطرة عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته، كما تم ضبط 22 ظرفاً فارغاً في الموقع وسلاحين أبيضين.
وقد نتج عن تبادل إطلاق النار تعرض المتهم لإصابة بقدمه وتم نقله إلى المستشفى حيث تلقى العلاج اللازم، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة منطقة الجوف إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.
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