، #الإنذار_المبكر يستهل أول يوم دراسة بتنبيه 9 مناطق .. أمطار وغبار ،

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد -الذي يصادف أول أيام العام الدراسي الجديد- مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ونجران والمنطقة الشرقية والقصيم والرياض من حالات مناخية متفاوتة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة في مكة: أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتبدأ من الثانية ظهراً للثامنة مساءً.
وفي تنبيه آخر تشهد المدينة المنوّرة ونجران حالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة بالمدينة كلاً من: الحناكية والعلا والمدينة المنوّرة وبدر وخيبر وينبع، وتستمر من الثانية ظهراً للثامنة مساءً.
وأفادت "الأرصاد" بتعرُّض المنطقة الشرقية والقصيم والرياض لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.
وتشمل الحالة بالرياض كلاً من: الدوادمي والمجمعة والعاصمة الرياض وحريملاء وشقراء ووادي الدواسر، وتبدأ من الواحدة ظهراً وتستمر للثامنة مساءً.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 08:51 AM
حالات مناخية متفاوتة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر لمساء اليوم
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد -الذي يصادف أول أيام العام الدراسي الجديد- مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ونجران والمنطقة الشرقية والقصيم والرياض من حالات مناخية متفاوتة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة في مكة: أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتبدأ من الثانية ظهراً للثامنة مساءً.
وفي تنبيه آخر تشهد المدينة المنوّرة ونجران حالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة بالمدينة كلاً من: الحناكية والعلا والمدينة المنوّرة وبدر وخيبر وينبع، وتستمر من الثانية ظهراً للثامنة مساءً.
وأفادت "الأرصاد" بتعرُّض المنطقة الشرقية والقصيم والرياض لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.
وتشمل الحالة بالرياض كلاً من: الدوادمي والمجمعة والعاصمة الرياض وحريملاء وشقراء ووادي الدواسر، وتبدأ من الواحدة ظهراً وتستمر للثامنة مساءً.
، #الإنذار_المبكر يستهل أول يوم دراسة بتنبيه 9 مناطق .. أمطار وغبار ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.