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القبض على كويتيين وسعودي في قبرص إثر مشاجرة دامية مع بريطانيين

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دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

ألقت الشرطة القبرصية في بلدة أيا نابا القبض على تسعة كويتيين وسعودي إثر مشاجرة دامية بينهم وبين سياح بريطانيين في أحد الفنادق القبرصية، استُخدمت فيها الآلات الحادة.

وتم نقل سائحَيْن بريطانيَّيْن إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرُّضهم لإصابات قوية وطعن بآلة حادة، وخرجا بعد استقرار حالتَيْهما الصحيتَيْن.

وتُظهر لقطات الفيديو التي تم تصويرها من قِبل المارة في موقع الحادث مجموعة من الرجال يشاركون في قتال شرس على جانب حمام للسباحة في منتجع سياحي، ويظهر فيه شخصان من الجنسية البريطانية يتعرضان للركل والضرب العنيف، كما شوهد استخدام آلة حادة في المشاجرة.

وذكر السفير القبرصي لدى الكويت أنه تم إيقاف تسعة كويتيين وسعودي من جانب وسياح بريطانيين من جانب آخر بعد المشاجرة الدامية التي وقعت يوم الخميس في منطقة سياحية، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيقات سيتم الكشف عنها خلال أيام قليلة.

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وتعمل السلطات الأمنية على استدعاء الشهود وتفريغ الكاميرات في محاولة لإنهاء التحقيقات خلال فترة قصيرة.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها تتابع تفاصيل التحقيق مع تسعة مواطنين وآخر سعودي إثر مشاجرة دامية وقعت يوم الخميس بينهم وبين سائحين بريطانيين في أحد الفنادق القبرصية، واستُخدمت فيها آلات حادة.

وتداولت مواقع التواصل أمس فيديو، يُظهر المشاجرة التي يبدو أنها بدأت داخل الفندق، ثم انتقلت إلى الشارع، ويظهر فيها أشخاص يتبادلون الضرب بشكل عنيف؛ ما أدى إلى نقل عدد منهم إلى أحد المستشفيات هناك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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