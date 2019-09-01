من هو “عبدالله بن شرف الغامدي” مدير مركز المعلومات الوطني الجديد؟

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حملت الأوامر الملكية التي صدرت (الجمعة)، نبأ تعيين الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس مجلس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرامج والدرونز، مديرًا لمركز المعلومات الوطني؛ الأمر الذي يعد تتويجا لكفاءته الكبيرة كونه أحد رواد هندسة البرمجيات بالمملكة، وأول سعودي يحصل على درجة الأستاذية في هذا المجال.

تبوأ الغامدي عدة أماكن جعلته المرشح الأبرز لتولي المنصب، حيث حملت سيرته الذاتية عدة محطات قام خلالها بتأسيس أقسام لهندسة البرمجيات بالجامعات، وتأسيس مراكز للقيادة والسيطرة للأنظمة المتقدمة، فضلا عن عمله كمستشار وخبير لدى العديد من القطاعات الحكومية والخاصة.

وحصل الغامدي على درجة الدكتوراه عام 1997م بامتياز في مجال هندسة البرمجيات من جامعة شفيلد بالمملكة المتحدة، وشهادة دراسات ما بعد الدكتوراه في 2004م من جامعة أوتاوا بكندا، كما عمل أستاذاً زائراً في هندسة برمجيات القيادة والسيطرة بجامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة عام 2011م، فيما حصل في العام نفسه على درجة الأستاذية كأول سعودي يحقق ذلك في مجال هندسة البرمجيات.

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وأسس الغامدي قسم هندسة البرمجيات بالجامعة عام 2008م، كما أسس مركز القيادة والسيطرة للأنظمة المتقدمة عام 2010م (مركز ذكاء حاليا)، وقدم الدراسات والبحوث والاستشارات للجهات العسكرية والصناعية والمدنية.

تولى الغامدي عدة مناصب، أبرزها رئيس مجلس إدارة مركز الاتصالات الآمنة بمركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ورئيس فريق استراتيجية مركز المعلومات الوطني.

نال الدكتور الغامدي العديد من الشهادات المهنية في إدارة المشاريع (PMP)، وإدارة مشاريع البرمجيات باستخدام أدوات هندسة البرمجيات (Tools CASE)، ومنهجيات معمارية البرمجيات، وهندسة متطلبات البرمجيات.

