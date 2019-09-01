“هدف” تطلق تدريباً لإعداد القادة من موظفي القطاع الخاص في 12 أسبوعاً

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تنفذ أكاديمية “هدف” للقيادة التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية غدًا برامج ودورات تدريبية تستهدف موظفي القطاع الخاص, لتطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي ذلك القطاع.

وتهدف الأكاديمية إلى إحداث نقلة نوعية في خارطة سوق العمل من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

وتتبنى الأكاديمية نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال المشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.

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وجرى تصميم البرنامج التدريبي لمدة 12 أسبوعًا على 5 مراحل، عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين للبرنامج، ثم تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم، عودة المتدرب إلى عمله لمدة 6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، وفي المرحلتين 4 و5 تدريب مباشر لمدة 5 أيام، يعقبه مناقشة المشروعات وحفل التخرج.

وشروط الالتحاق في أكاديمية “هدف” للقيادة، أن يكون المتقدم سعوديا، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، حاصلاً على شهادة بكالوريوس، وخبرة عملية لمدة 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.



