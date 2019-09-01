القبض على مواطن ستيني على إثر واقعة إطلاق النار بحي النهضة شرق الرياض

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن في العقد السادس من العمر، على خلفية واقعة إطلاق نار بشكل كثيف أمام أحد المنازل بحي النهضة شرق الرياض.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أن الأجهزة الأمنية تلقت مساء الأربعاء الماضي عدة بلاغات بشأن سماع إطلاق نارٍ بحي النهضة شرق العاصمة الرياض.

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وأضاف أن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض باشرت مهامها وجرى تحديد الموقع وعُثر على عددٍ من الأظرف الفارغة أمام أحد المنازل المقام بها مناسبة احتفالٍ خاصة، حيث جرى القبض على مالك العقار (مواطن/ في العقد السادس من العمر).

وأكد أنه جرى إيقاف المواطن وتحريز ما رُفع في الموقع من آثار واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

وشدد على أن شرطة منطقة الرياض تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة.

