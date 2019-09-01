وزير التعليم: الطالب أساس عملنا.. وثقتنا في المعلم لا تهتز.. وجهّزنا بيئة تعليمية ذات إمكانات

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وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كلمة إلى منسوبي التعليم والطلاب في جميع المراحل بمناسبة العام الدراسي الجديد 1441هـ، مؤكدا أن الوزارة بذلت جهداً لتوفر لهم بيئة تعليمية جُهِّزتْ كي يستفيدوا من إمكاناتها.

وقال للطلاب: “أنتم أساس عملنا، ومحور رسالتنا، ولا قيمة لما نبذله إذا لم ينعكس على أدائكم في الصف، ويظهر في نواتج تعلمكم”، مشيرا إلى تطوير المقررات، والاهتمام بالتقويم، والعناية بالمبدعين والموهوبين علماء الغد، تحفيزاً وتكريماً، مع عدم نسيان ذوي الإعاقة، وتوفير احتياجاتهم، وتأسيس مجلس للطلاب والطالبات وآخر لأولياء الأمور، بكل منطقة.

وللمعلمين والمعلمات: أنا واحدٌ منكم.. أثمّن كل الجهود العظيمة التي تبذلونها وأفتخر بها، وأعلم أن أبناءكم الطلاب لا ينافسون في المحافل الدولية والمحلية إلا بما تقدمونه لهم، وثقة الوزارة بكم لا تهتز؛ فأنتم ركن التعليم وأساسه.

وأكد أن الجامعات السعودية أصبحت منارات علوم ومعرفة ومراكز بحث وتطوير وتنافس، يعوّل الوطن على منسوبيها, ليس في تخريج الطلاب فقط، بل في توفير الموارد البشرية التي تدعم برامج التحول الوطني، وتسهم في تحقيق رؤية الوطن.

