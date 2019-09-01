اخبار السعوديه

مقطع متداول لدعاء “الملك عبد الله ” للأمير “محمد بن سلمان” : إن شاء الله تحكم أرضك

0 نشر
admin 0 تبليغ

Advertisements

:

.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو للأمير وهو يؤدي القسم أمام الملك عبدالله، يرحمه الله، في مدينة الملك عبدالله بجدة .

حيث وقف الأمير محمد بن سلمان أمام الملك عبد الله -رحمه الله- عام 2014 مؤديا القسم المعتاد في تولي مناصب قيادية في الدولة بعد تعيينه وزير دولة عضو مجلس الوزراء.

Advertisements

وبعد أن ختم الأمير محمد بن سلمان القسم قال له الملك عبدالله: “الله يوفقك لخدمة دينك ووطنك وأمتك العربية والإسلامية”.

وأضاف الملك عبدالله داعياً للأمير محمد بن سلمان : ” إن شاء الله تحكم أرضك” .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقطع متداول لدعاء “الملك عبد الله ” للأمير “محمد بن سلمان” : إن شاء الله تحكم أرضك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا