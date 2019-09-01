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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو للأمير محمد بن سلمان وهو يؤدي القسم أمام الملك عبدالله، يرحمه الله، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .
حيث وقف الأمير محمد بن سلمان أمام الملك عبد الله -رحمه الله- عام 2014 مؤديا القسم المعتاد في تولي مناصب قيادية في الدولة بعد تعيينه وزير دولة عضو مجلس الوزراء.
وبعد أن ختم الأمير محمد بن سلمان القسم قال له الملك عبدالله: “الله يوفقك لخدمة دينك ووطنك وأمتك العربية والإسلامية”.
وأضاف الملك عبدالله داعياً للأمير محمد بن سلمان : ” إن شاء الله تحكم أرضك” .
كانت هذه تفاصيل خبر مقطع متداول لدعاء “الملك عبد الله ” للأمير “محمد بن سلمان” : إن شاء الله تحكم أرضك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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