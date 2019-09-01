مقطع متداول لدعاء “الملك عبد الله ” للأمير “محمد بن سلمان” : إن شاء الله تحكم أرضك

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو للأمير محمد بن سلمان وهو يؤدي القسم أمام الملك عبدالله، يرحمه الله، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

حيث وقف الأمير محمد بن سلمان أمام الملك عبد الله -رحمه الله- عام 2014 مؤديا القسم المعتاد في تولي مناصب قيادية في الدولة بعد تعيينه وزير دولة عضو مجلس الوزراء.

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وبعد أن ختم الأمير محمد بن سلمان القسم قال له الملك عبدالله: “الله يوفقك لخدمة دينك ووطنك وأمتك العربية والإسلامية”.

وأضاف الملك عبدالله داعياً للأمير محمد بن سلمان : ” إن شاء الله تحكم أرضك” .



