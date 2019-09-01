:
.
أظهر مقطع فيديو نشره سناب وزارة الداخلية، لحظة ضبط متهورين في قبضة رجال المرور.
وبين الفيديو، لحظة رصد رجال المرور قائد المركبة وهو يسير ولا يترك المسافة الكافية بينه وبين المركبات الأخرى والتي تنص عليها الأنظمة، ليتم تتبعه، وبعدها تجاوز السيارات أمامه وراوغ بشكل يشكل خطرًا على قائدي المركبات الأخرى.
وتم إيقاف الشخص المخالف والعثور على مضبوطات في مركبته، حيث تبين أنه رمى زجاجة مسكر محلي، كما تبين أنه في حالة سكر.
ويأتي هذا ضمن جهود المرور لضبط المخالفين ومنع أي تجاوزات قد تعرض المواطنين والمقيمين للخطر من جانب المستهترين على الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر راوغ بين المركبات وسقط فكانت المفاجأة في المضبوطات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.