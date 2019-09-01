“جدارة” رابط التقديم على وظائف وزارة التعليم 1441 الخريجين والخريجات Jadara في كافة...

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية في وقت سابق، عن توفر 173 وظيفة شاغرة للجنسين، وذلك على المراتب الرابعة وحتى المرتبة التاسعة لخريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، والحاصلين على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وذلك في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وقد اوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم على الوظائف سوف يكون لكافة المواطنين الحاصلين على المؤهلات والتخصصات المناسبة، وذلك من خلال بوابة جدارة التابعة لوزارة الخدمة المدنية، وذلك ابتداء من اليوم الأحد الأول من سبتمبر، ويستمر التقديم حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وتساعد منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة، كافة الباحثين والبحاثات عن العمل من المواطنين السعوديين من الحصول على فرص عمل مناسبة من كافة الجهات الحكومية، والتي يتم الكشف عنها بشكل متواصل للخريجين والخريجات حسب المؤهلات والخبرات والتخصصات العلمية المناسبة.

طريقة التقديم على وظائف وزارة التعليم 1441 عبر جدارة

وأعلنت وزارة التعليم السعودية، أن الوظائف المعلن عنها مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية، حيث إن التقديم عليها متاح من خلال منظومة التوظيف جدارة على الموقع الإلكتروني: هنا خلال الفترة من 2-6 /1441/1 هـ.

ويتم التقديم من خلال الدخول على نظام التوظيف جدارة، ثم التأكد من صحة البيانات الخاصة بالمواطن الراغب في التقديم على الوظائف، التأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود اختلاف يتم العمل على تقديم طلب اعتراض من اجل دراستة من قبل وزارة الخدمة المدنية، وفي حالة كانت البيانات صحيحة، يتم التقديم على الوظائف.