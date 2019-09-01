مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1441/1/2 هـ الموافق 2019/09/01 م واس

السبت 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

05:48ت م

0137



www.spa.gov.sa/1963946 السبت 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس05:48ت م0137

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.