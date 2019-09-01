شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ ميرضيائيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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