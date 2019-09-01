شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «عقدة»: نرغب في الاستفادة من أملاكنا.. والأمانة: السيول تمنع الاستثمار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل)

فيما اشتكى عدد من المواطنين من عدم مقدرتهم من الاستفادة والاستثمار في أملاكهم الخاصة بقرية عقدة السياحية الواقعة بسلسلة جبال أجاء غرب حائل، أرجع مدير المركز الإعلامي في أمانة حائل سعد الثويني عدم منح المواطنين تراخيص الاستثمار أو البناء في قرية عقدة كونها تقع على مجار للسيول، وهذا يمنع منعاً باتاً الترخيص بإنشاء أي منشآت أو استثمارات في مجاري السيول. وحيال إيقاف تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية في القرية قال إن هذه الإجراءات تتم عن طريق وزارة الزراعة والمحكمة وليس عن طريق الأمانة. وأضاف الأمانة مستمرة في عمل دراسات وإيجاد حلول للعديد من التخصصات في العديد من المجالات ومن ضمنها مشكلات السيول والبحث عن حلول بديلة يتم تنفيذها حال اكتمالها.

وانتقد كل من مجول بن عيد الزويمل، نايف السلحوب منعهم من الاستفادة من أملاكهم الخاصة سواء بتحويلها لمخططات سكنية أو لاستثمارها كمنتجعات سياحية بسبب رفض أمانة حائل الترخيص لإقامة أي نشاط تجاري أو سياحي بحجة وجودها داخل مجرى سيول، مشيرين إلى شح المياه في القرية التي تعاني من غياب العديد من الخدمات.

من جانبه، قال المستثمر منصور الغسلان بأن أمانة حائل تحفظت عن منح تراخيص للاستثمار في قرية عقدة بحجة وجودها في حوض مائي. وأضاف لدي مشروع سياحي ترفيهي متكامل في عقدة بدأت العمل فيه منذ سنوات طويلة، ولكنه تعثر بسبب مشكلات التراخيص، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بـ 8 ملايين ريال، أنجزت فيه البنية التحتية والهياكل الأولية بنسبة تتفاوت من 30-45٪ وتعثر إكماله بسبب اصطدامه بقرار رفض الترخيص.

وأكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد المصيول إعداد خطة للتنمية السياحية بمنطقة حائل، وإدراج قرية عقدة ضمن المواقع المستهدفة للتطوير، ووضع مقترحات وتصورات عامة لتطويرها ضمن مواقع السياحة البيئية بالمنطقة.