شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليون طالب وطالبة يستفيدون من النقل المدرسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يستفيد اليوم (الأحد) 1.2 مليون طالب وطالبة، يدرسون في 18 ألف مدرسة في 13 منطقة إدارية، من أسطول النقل المدرسي.

وأكدت وزارة التعليم أن النقل المدرسي الذي تنفذه شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي - الذراع التنفيذية لوزارة التعليم - يقطع مسافة 9 ملايين رحلة، وسخر له 28 ألفا من السائقين والفنيين. ويأتي انطلاق الرحلات المدرسية بعد أن أنهت الشركة كافة استعداداتها الفنية والتشغيلية لتعزيز جودة خدمة النقل المدرسي في كافة جوانبها، ورفع مستوى الجاهزية والأداء في تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان قبل بداية العام الدراسي الجديد. وبينت الوزارة أن 15% من الحافلات جديدة، كما تم تصنيع وضخ 3100 حافلة مدرسية جديدة، وإضافتها إلى أسطولها الرئيسي المكون من 25 ألف حافلة ومركبة، وذلك بعد أن وقّعت الشركة مع 8 من المتعهدين لمستثمري عقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام لمدة 4 أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي 1441/1444. كما تم تجهيز 4500 حافلة ومركبة لخدمة 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من 2890 مدرسة. وكانت الوزارة دعت أولياء الأمور للتسجيل في النقل المدرسي عبر موقع «نور»، لافتة إلى أن الخدمة ستقدم فقط للمسجلين في النظام.