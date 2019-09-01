شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل: شبابنا أثبت مقدرته على تنظيم المناسبات الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راشد الثويني (حائل)

أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أن دعم القيادة الرشيدة للراليات السعودية ساهم في إحداث نقلة نوعية بمشاركة سائقي راليات من مختلف دول العالم، فضلا عن تنمية وتطوير المناطق السياحية، مشيداً بالدور الذي تؤديه الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والدور الذي قام به أبناء المنطقة خلال الأعوام السابقة خلال تنظيم رالي حائل الدولي، ونجاحهم في تأكيد قدرة الشباب السعودي على تنظيم أهم وأفضل المناسبات الرياضية الدولية.

جاء ذلك خلال اطلاعه في صالة الاجتماعات بقصر أجا على عرض الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الخاص بتجهيزات رالي داكار 2020 السعودية، ورالي حائل الدولي 2020 المرشح ليكون جولة من بطولة العالم لراليات الكروس كنتري 2021، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.

من جهته، أكد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل أن ما تشهده رياضة السيارات من حراك واهتمام شامل في عدد من مناطق المملكة يبعث التفاؤل بمستقبل هذه الرياضة وفعالياتها، مشيرا إلى نجاح رالي حائل الدولي كونه الوحيد بالمملكة الذي استمر منذ انطلاقته الأولى، مؤكداً بأن نسخة رالي حائل القادمة ستكون نوعية ومختلفة وإحدى جولات بطولة العالم لراليات الكروس كنتري 2021، مبيناً أن الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية يعمل على أن تكون نسخ رالي حائل الدولي القادمة أكثر نجاحاً.