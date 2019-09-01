شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات «رمان» الباحة غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

يطلق أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، غداً النسخة الثامنة من فعاليات مهرجان الرمان الوطني في غابة رغدان بمشاركة أكثر من 50 مزارعا بما يقارب 24 ألف طن من الرمان أنتجته 350 ألف شجرة موزعة بين 400 مزرعة.

وأكد منظم المهرجان سعيد الغامدي، أن اختيار غابة رغدان للفعاليات جاء بتوجيه من إمارة الباحة لتخصيص موقع واحد لكل المهرجانات والفعاليات وبإشراف من إدارة المهرجانات والاحتفالات بإمارة منطقة الباحة ما يؤهل الموقع ليكون نواة لإقامة مركز للمعارض تتكامل به الخدمات ويستهدف أبناء وزوار المنطقة على حد سواء.

وأوضح أن المهرجان خصص أركان بيع لخدمة 50 عارضا لمنتجات الرمان وأركانا خاصة للجهات الحكومية والجمعيات والأسر المنتجة، والتاجر الصغير، وأكشاك البيع المتنوعة، إضافةً إلى ركن البيع إلكترونياً عبر متجر الرمان للبيع الإلكتروني بتطبيق الباحة، لتسويق 7 آلاف طن وتأمين الشحن لأكثر من 300 مدينة داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى وضع آلية للبيع من خلال حراج الرمان على أرض المهرجان والحراج الإلكتروني.

من جانبه أوضح أمين مجلس الجمعية التعاونية للرمان في منطقة الباحة المزارع إبراهيم بخروش أن أسعار عبوات الرمان تختلف باختلاف حجم وجودة المنتج، مؤكداً أن الأسعار تتراوح ما بين 50 ريالاً إلى 400 ريال للعبوة التي تحوي ما بين 7 كيلو غرامات و15 كيلو غراماً، لافتاً إلى أن أسعار البيع ترتفع وتنخفض بحسب العرض والطلب ما بين بداية موسم جمع المحصول وبين نهايته.