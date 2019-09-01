شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الطوال لـ«البلدية»: أعدوا خطة لمعالجة أضرار الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله مشهور (جازان)

طالب رئيس المجلس البلدي المهندس عبدالله بن سبتان حمدي بوضع خطة زمنية لمعالجة الأضرار المترتبة من هطول الأمطار، وتوجيه القسم الفني ببلدية محافظة الطوال بمعالجتها، ورفع التقارير الخاصة بها بعد ذلك بصورة عاجلة جداً، ووضع خطة مستقبلية لمنع تكرّر تلك الأضرار لاحقاً.

جاء ذلك إثر تفقده ورئيس بلدية محافظة الطوال بالحد الجنوبي المهندس عبدالوهاب بن محمد سراج مباركي الأضرار التي خلفتها الأمطار في عدد من المواقع في المحافظة.

من جانبه، أكد المهندس مباركي استنفار إدارة الكوارث والطوارئ بالبلدية جهودها لمعالجة أضرار الأمطار، ونزح المياه المتجمعة في عدد من المواقع، مشيراً إلى ردم المستنقعات ومواقع تجمع المياه في المناطق المنخفضة.

لافتاً إلى أن بلدية محافظة الطوال تقوم بشكل دوري بصيانة العبارات ومجاري الأمطار وتنظيفها.