برقم الإقامة أو رقم الجواز خطوات الاستعلام عن موظف وافد من موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الاستعلام عن موظف وافد مكتب العمل أو استعلام عن نطاق المؤسسة برقم اقامة العامل ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالوافد الأجنبي من خلال الدخول على موقع وزارة العمل السعودي، حيث وفرت الحكومة السعودية خدمة استعلام عن وافد وزارة العمل من خلال الموقع الالكتروني، لتيسير الأمر على المقيمين والكفلاء في الحصول على المعلومات دون الحاجة للذهاب إلى مكتب العمل.

الاستعلام عن موظف وافد مكتب العمل

طريقة استعلام عن وافد وزارة العمل أصبح أمر سهل على عكس ما كان يحدث من قبل فلست الآن بحاجة للذهاب إلى مكتب العمل، حيث سعت وزارة العمل السعودي على تسهيل عملية البحث والحصول على معلومات خاصة بالوافدين وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم بشكل مستمر، الآن فيما يخص طريقة استعلام عن وافد وزارة العمل نوضحها لكم:

قم بالدخول إلى مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار الاستعلامات الالكترونية.

الضغط على استعلام عن وافد برقم الهوية.

كتابة البيانات المطلوبة عن الوافد مثل رقم الجواز، رقم الهوية، الجنسية.

كتابة رمز التحقق كما موضح على شاشة موقع الوزارة.

الضغط على زر البحث.

بعد الانتهاء من عملية استعلام عن وافد وزارة العمل ستظهر لك جميع المعلومات الخاصة التي تريد معرفتها عن الوافد.

استعلام عن نطاق المؤسسة برقم اقامة العامل

وهناك العديد من البيانات التي ستظهر لك من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد أن تقوم بالدخول إلى الاستعلام عن موظف وافد إلى السعودية، فتستطيع أن تقوم بالاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الاقامة بالإضافة إلى استعلام عن هوية مقيم وإليكم أهم البيانات التي ستظهر لكم:

رقم الوافد.

الاسم رباعياً.

حالة الوافد.

تقييم المنشأة.

ترخيص المنشأة.

وسوف نوافيكم بالمزيد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بمكتب العمل السعودي فتابعونا.