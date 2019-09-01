السعودية اليوم / مقتل اثنين وجرح ما يزيد على 20 شخصاً على الأقل في إطلاق نار بولاية تكساس الأميركية



واشنطن 01 محرم 1441هـ الموافق 31 أغسطس 2019م واس

أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس الأميركية اليوم مقتل شخصين على الأقل وإصابة ما يزيد عن 20 شخصا في إطلاق نار بمحل تجاري بمنطقة ميدلاند، أوديس بالولاية الامريكية.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن شرطة ميدلاند أوضحت أن مطلق النار ربما يكون شخصًا واحد لا يزال طليقا، أو اثنين. بحسب وسائل إعلام أميركية ، كما تعتقد الشرطة أن هناك اثنين من مطلقي النار في سيارتين منفصلتين إحداهما سيارة بريد.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن عدد الضحايا ليس نهائياً حيث ما زالت السلطات تواصل التحقيقات وقوات الانقاذ تتعامل مع الحادثة.

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض ستيفاني غريشام أنه قد تم إخطار الرئيس دونالد ترامب بالوضع وأنه يتابع التطورات والتحقيقات لحظة بلحظة.

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02:08ت م

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