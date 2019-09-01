إليكم رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في شهر محرم 1440 هـ

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز وأهم المساعدات التمويلية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، في دولة المملكة العربية السعودية، حيث يهتم المواطن السعودي بذلك الموضوع من أجل تقديم المساعدة التمويلية له، وذلك بفعل العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة، في سبيل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي في دولة المملكة، حيث تهدف الوزارة من خلال العديد من الإصلاحات في دولة المملكة للعمل على تحسين مستوى المعيشة في دولة المملكة، في سبيل مساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية.

موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المستفيدين من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، عن موعد وتوقيت إيداع المقطوعة، حيث تسأل الكثير من المستفيدين من المقطوعة عن موعد وتوقيت إيداع المقطوعة، وقد طالب الكثير من رواد التواصل الإجتماعي أن يتم إيداع المقطوعة في أسرع وقت ممكن، من اجل مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، حيث لم تقوم وزارة العمل بالتعليق على صرف المقطوعة، ولم تكشف عن موعد رسمي ومعين من أجل أن يتم صرف تلك المقطوعة في الضمان الإجتماعي.

الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة

الأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. أسر السجناء. المطلقات . الأرامل

الشروط اللازمة من اجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم لمساعدة المقطوعة للاسر التي تستفيد من الضمان الإجتماعي.

يجب ان تكون الأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر ذات الدخل المحدود.

يجب أن لا يمتلك المستفيد إى سجل تجاري من اجل الإستفادة من المقطوعة في الضمان

يتم تحديد الإعانة من خلال عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة.

يجب أن يتواجد المستفيد في المملكة، وأن لا يمتلك إى سجل تجاري من اجل الإستفادة من المقطوعة.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من المستفيدين من مساعدة المقطوعة عن موعد صرف المقطوعة، حيث أتاحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية خدمة الإستعلام والتسجيل في المقطوعة بالضمان الإجتماعي، حيث يمكنك عزيزي المستفيد زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الضمان الإجتماعي

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