، الوحدة يقطع الطريق على الأندية ويجدد عقد "عبده" حتى 2022 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الوحدة رسميًا تمديد عقد مهاجم الفريق الكروي لاعب المواليد أحمد عبده حتى 2022 دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.
وغرد الحساب الرسمي للنادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أحمد عبده نجم الفريق الوحداوي حتى 2022".
وبذلك يقطع الوحدة الطريق على أندية الشباب والهلال والأهلي التي أبدت رغبتها بالتعاقد مع اللاعب الشاب.
يُشار إلى أن اللاعب انضم للوحدة الصيف الماضي بعقد يمتد لموسمين خاض خلالهما 25 مباراة رفقة الفريق بالموسم الماضي في بطولتي دوري المحترفين وكأس الملك سجل خلالهم 7 أهداف فيما صنع هدفًا وحيدًا.
يُذكر أن أحمد عبده مثل عدة أندية قبل انضمامه للوحدة؛ حيث لعب مع الفيحاء، والرياض، وهجر، والطائي، والعدالة، التي برز معها بشكل لافت، وأخيرًا الوحدة.
الوحدة يقطع الطريق على الأندية ويجدد عقد "عبده" حتى 2022صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-01
أعلن نادي الوحدة رسميًا تمديد عقد مهاجم الفريق الكروي لاعب المواليد أحمد عبده حتى 2022 دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.
وغرد الحساب الرسمي للنادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أحمد عبده نجم الفريق الوحداوي حتى 2022".
وبذلك يقطع الوحدة الطريق على أندية الشباب والهلال والأهلي التي أبدت رغبتها بالتعاقد مع اللاعب الشاب.
يُشار إلى أن اللاعب انضم للوحدة الصيف الماضي بعقد يمتد لموسمين خاض خلالهما 25 مباراة رفقة الفريق بالموسم الماضي في بطولتي دوري المحترفين وكأس الملك سجل خلالهم 7 أهداف فيما صنع هدفًا وحيدًا.
يُذكر أن أحمد عبده مثل عدة أندية قبل انضمامه للوحدة؛ حيث لعب مع الفيحاء، والرياض، وهجر، والطائي، والعدالة، التي برز معها بشكل لافت، وأخيرًا الوحدة.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
01:16 AM
أعلن نادي الوحدة رسميًا تمديد عقد مهاجم الفريق الكروي لاعب المواليد أحمد عبده حتى 2022 دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.
وغرد الحساب الرسمي للنادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أحمد عبده نجم الفريق الوحداوي حتى 2022".
وبذلك يقطع الوحدة الطريق على أندية الشباب والهلال والأهلي التي أبدت رغبتها بالتعاقد مع اللاعب الشاب.
يُشار إلى أن اللاعب انضم للوحدة الصيف الماضي بعقد يمتد لموسمين خاض خلالهما 25 مباراة رفقة الفريق بالموسم الماضي في بطولتي دوري المحترفين وكأس الملك سجل خلالهم 7 أهداف فيما صنع هدفًا وحيدًا.
يُذكر أن أحمد عبده مثل عدة أندية قبل انضمامه للوحدة؛ حيث لعب مع الفيحاء، والرياض، وهجر، والطائي، والعدالة، التي برز معها بشكل لافت، وأخيرًا الوحدة.
، الوحدة يقطع الطريق على الأندية ويجدد عقد "عبده" حتى 2022 ،
المصدر : الخليج 365
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