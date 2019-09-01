، والد قتيل الكلاب الضالة بـ"عرعر" يروي المأساة: لم نعتد على خروجه في تلك الساعة ،

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استعاد والد طفل عرعر الذي هاجمته وقتلته الكلاب الضالة تفاصيل الساعة الـ11 ليلاً، وقت الحادثة المؤلمة، مجددًا بذلك مخاوف سكان أحياء مناطق عدة، ومطالبهم بإيجاد حلول لتلك الكلاب الضالة. وعلّق سعود القحيص: "الحمد لله على كل شيء، وهذا قضاء وقدر".
وأضاف أمس لبرنامج mbc في أسبوع: "خرج ولدي على غير عادته، ولم نعلم عنه عند الساعة الـ11 ليلاً، وعندما افتقدناه قمنا بالبحث معه، ووجدناه متوفَّى أمام منزلنا". مشيرًا إلى أن الكلاب في حيهم موجودة منذ فترة طويلة مع وجود القمامة والحفريات التي أدت إلى تجمُّع تلك الكلاب الضالة.
وعبَّر "القحيص" عن شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية والمسؤولين في البلدية.
وكان أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، قد وجَّه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادث مقتل طفل في حي إشبيليا بمدينة عرعر بعد مهاجمة كلاب ضالة، وشدد على سرعة بدء أعمال اللجنة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 01:50 AM
توجَّه بالشكر لأمير الشمالية وعلَّق قائلاً: الحمد لله على كل شيء.. وهذا قضاء وقدر
استعاد والد طفل عرعر الذي هاجمته وقتلته الكلاب الضالة تفاصيل الساعة الـ11 ليلاً، وقت الحادثة المؤلمة، مجددًا بذلك مخاوف سكان أحياء مناطق عدة، ومطالبهم بإيجاد حلول لتلك الكلاب الضالة. وعلّق سعود القحيص: "الحمد لله على كل شيء، وهذا قضاء وقدر".
وأضاف أمس لبرنامج mbc في أسبوع: "خرج ولدي على غير عادته، ولم نعلم عنه عند الساعة الـ11 ليلاً، وعندما افتقدناه قمنا بالبحث معه، ووجدناه متوفَّى أمام منزلنا". مشيرًا إلى أن الكلاب في حيهم موجودة منذ فترة طويلة مع وجود القمامة والحفريات التي أدت إلى تجمُّع تلك الكلاب الضالة.
وعبَّر "القحيص" عن شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية والمسؤولين في البلدية.
وكان أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، قد وجَّه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادث مقتل طفل في حي إشبيليا بمدينة عرعر بعد مهاجمة كلاب ضالة، وشدد على سرعة بدء أعمال اللجنة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
، والد قتيل الكلاب الضالة بـ"عرعر" يروي المأساة: لم نعتد على خروجه في تلك الساعة ،
المصدر : الخليج 365
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