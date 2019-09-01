، "الخليج 365" في أسبوع: الأوامر الملكية وحرب الفساد.. أبرز أحداث الأسبوع الماضي ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهد بيانًا سعوديًّا - إماراتيًّا نسف الشائعات.. والعثور على مواطنة مختفية بتركيا.. وغرق اثنتَيْن بإندونيسيا

شهد الأسبوع الماضي الكثير من الوقائع على الجانبَيْن، المحلي والدولي، وفي أكثر من مسار سياسيًّا واجتماعيًّا وترفيهيًّا.. وشغلت بعض تلك الوقائع السعوديين على منصات التواصل الاجتماعي، وكان أبرزها الأوامر الملكية التي صدرت أمس ما بين تعيين وإعفاء واستحداث وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة الذكاء الاصطناعي. كذلك تصدرت قصة اختفاء المواطنة "عبير العنزي" بتركيا حتى أعلنت السفارة السعودية في أنقرة العثور عليها. كما سجلت زيارة نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، للولايات المتحدة حضورًا، إلى جانب ما كشفت عنه شركة القدية للاستثمار (QIC) من تصميم متنزه "فلاجز القدية6" الترفيهي.

حرب الفساد واستحداث وزارة الصناعة وهيئة الذكاء الاصطناعي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس جملة من الأوامر الملكية، جاء في مقدمتها تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض، وتعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة، وإنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية، وإنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

كذلك شملت القرارات عددًا من التعيينات والإعفاءات، وتغيير اسم ديوان المراقبة العامة إلى ديوان المحاسبة، وتعيين مازن الكهموس رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي أعلن أن سمو ولي العهد طلب منه محاربة الفاسدين الصغار.

http://sabq.org/v3nrdP

اختفاء "عبير".. والسفارة تعلن العثور عليها

بعد اختفاء استمر قرابة الأسبوع وأكثر، أعلنت السفارة السعودية في تركيا الوصول للمواطنة "عبير العنزي". وأكدت السفارة أنها "منذ لحظة اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي وهي تتابع باهتمام حتى وصلوا لها".

وشكلت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية، وتكللت الجهود - ولله الحمد - بالعثور عليها يوم الاثنين، وهي بصحة جيدة.

http://sabq.org/Z96D78

خالد بن سلمان يناقش العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة

ناقش نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، في زيارته الأسبوع الماضي للولايات المتحدة الأمريكية عددًا من الملفات والعلاقات الثنائية، كما تطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن المنطقة واستقرارها، والتقى خلال الزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وتحدثوا عن مستجدات الأحداث على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي.

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"تركي بن محمد" ينقل تحيات القيادة لأمير الكويت بعد وعكته الصحية

استقبل خلال الأسبوع الماضي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في قصر بيان بحضور ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والذي نقل لأمير دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئتهما له، بعد تجاوزه للعارض الصحي.

http://sabq.org/yk4f72

بيان سعودي إماراتي ينسف الشائعات

صدر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي بيان مشترك حول الأحداث في عدن، أكد على توحيد مواقف الدولتين.

http://sabq.org/XdF9mh

الشؤون الإسلامية تنفي إغلاق معاهد القرآن

بعد جدل وشائعات نفى عبدالعزيز بن سعود العسكر، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ما أُشيع حول إغلاق المعاهد القرآنية جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن التعميم الصادر بذلك الشأن يهدف إلى تصحيح الوضع النظامي للمعاهد.

http://sabq.org/W7ZzBN

"القدية" تكشف عن تصميم منتزه "6 فلاجز القدية"

كشفت شركة القدية للاستثمار (QIC) عن تصميم متنزه "6 فلاجز القدية" الترفيهي، الذي يعتبر أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

http://sabq.org/ZPt3rT

بعد الشائعات.. "الجوازات" تنفي السماح للعسكريين بالسفر

أكدت المديرية العامة للجوازات أن التعليمات تشترط وجود وثيقة سفر من المرجع العسكري للراغبين في السفر من العسكريين.

جاء ذلك نفياً لمعلومة متناقلة في وسائل التواصل الاجتماعي عن السماح للعسكريين بالسفر دون إجازة خارجية.

http://sabq.org/n3hv76

"الغذاء والدواء" تمنع السكر والمنكهات من بداية يناير 2020

‏أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها اعتباراً من 1 يناير 2020 ستمنع استخدام السكر المضاف أو مصادره (العسل، شراب الجلوكوز) والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في "العصائر الطازجة وخلطاتها".

http://sabq.org/DQsXrL

سائح سعودي يعترض على حكم المحكمة الماليزية

اعترض مواطن سعودي على الحكم الذي صدر من المحكمة الماليزية بحق وافد عربي، اعتدى عليه قبل أيام في أحد المطاعم هناك، عندما كان بصحبة عائلته، حيث ضايقهم ذلك الوافد واعتدى على المواطن بقطع حادة من الصحن ما تسبب له بنزيف حاد، ونُقل على أثره للمستشفى.

http://sabq.org/4c9yTZ

ترحيل جثمان سيدة وابنتها بعد غرقهما بإندونيسيا

أكد السفير السعودي في إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي؛ خلال الأسبوع الماضي، أنه تمّ التعامل من قِبل السفارة مع حادثة غرق سيدة وابنتها في أحد شواطئ كيتاباك بقرية سيلونج، حتى تمّ ترحيل الجثامين إلى السعودية، وكانت الأم قد نزلت للشاطئ للسباحة، وجرفتها الأمواج حتى غرقت، وحين هرعت الابنة لإنقاذها، غرقت هي الأخرى -رحمهما الله-.

http://sabq.org/Vv4yRX

تركيا تعترف: تراجع السياح السعوديين

اعترفت تركيا رسميًا بتراجع السياح السعوديين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 16.96 بالمائة، وخلال شهر يوليو تراجع عددهم بنسبة 20.11 بالمائة، مقارنة بالفترتين نفسهما من العام الماضي، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وذكر موقع وزارة الثقافة والسياحة التركية، أن عدد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2018 بلغ 445.875 سائحًا سعوديًا، فيما بلغ خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019م 370.265 سائحًا سعوديًا، وفي شهر يوليو من عام 2018 بلغ عددهم 165.331 سائحًا سعوديًا، وفي شهر يوليو من عام 2019م بلغ عددهم 135.273 سائحًا سعوديًا.

http://sabq.org/QNv3js