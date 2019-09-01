وظائف السجون للنساء)) وظائف إدارية بوزارة التعليم لحملة الدبلوم جدارة 1441 وزاره الخدمة المدنية...

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الآن تم الإعلان عن وظائف جديدة في جدارة الخدمة المدنية، والمتابعة الدورية لتوقيت عرض الوظائف، وهو اليوم الأحد 2 محرم 1441 العام الهجري الجديد، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل المحتوى المتميز لجدارة، ونتابع عدد الوظائف المتاحة للتقديم وهي 173 وظيفة للرجال والنساء بوزارة التعليم.

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وظائف وزارة الصحة

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وظائف جداره 1441

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