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عدن - ياسمين عبدالعظيم - 6 رسالة مهمه من محمد بن راشد تكشف عن رفضه لسياسية محمد بن زايد ويحذر المغردين الاماراتيين

في أول موقف اعتراض رسمي من قبل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على سياسات محمد بن زايد حاكم أبو ظبي، أعلن "بن راشد" رسميا، رفضه لسياسات بلاده التي تسببت حسب قوله في تدمير سمعة الإمارات. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عـــــاجـــــل : انقلاب مفاجئ في الامارات ،،، ومحمد بن راشد يصدر البيان رقم «1» • عاجـــل : عقب إعدام أحد أبنائها في عدن.. شاهد كيف تصرفت قبيلة مأربية مع خمسة أسرى من الانتقالي(فيديو) • عاجـــل : تسارع الأحداث جنوبي اليمن.. وكالة دولية تكشف عن ”تلاسن سعودي ـ إماراتي“ وتوجيهات سعودية صارمة وموقف غاضب للملك ”سلمان“ يقلب موازين المشهد Advertisements • عاجـــل : اعلان مفاجئ من الرياض يصدم قيادات المجلس الانتقالي .. انتم اخطر من حزب الاصلاح وترتبطون بالقاعدة وداعش وهذة الصور خير دليل ..شاهد • شاهد كيف ردت السعودية على الشكوى التي قدمتها الشرعية ضد الامارات .. اعلامي في واشنطن يكشف الكواليس ----------------------------------------- وقال بن راشد في رسالة بمناسبة العام الهجري الجديد، إنه ينبغي أن يسمح الإماراتيون بالعبث والفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها حسب قوله، تأكل منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بناءها. وأضاف محمد بن راشد، أن سمعة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين، في إشارة للمغردين التابعة لمحمد بن زايد، مضيفا: "لدينا وزارة الخارجية معنية بإدارة ملفات الخارجية والتحدث باسمنا، والتعبير عن مواقفنا". وقال إنه من الضروري الحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنتها دولة الإمارات مع دول وشعوب المنطقة، مشددا على أنه لن يسمح لمجموعة من المغردين أن يعبثوا بإرث زائد.

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