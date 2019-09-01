قائمة بالأطعمة المحظور دخولها والمسموح بها في مدارس الرياض

يبدأ العام الدراسي الجديد غدًا الأحد، بعد أن تمتَّع الطلاب والطالبات بالإجازة الصيفية؛ حيث تستقبل أكثر من 4700 مدرسة للبنين والبنات في الرياض، قرابة مليون طالب وطالبة. وقد حدَّدت إدارة خدمات الطلاب قائمة بالأطعمة المحظور دخولها المدارس والأطعمة المسموح بها. وقد شهدت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الأسبوعين الماضيين، عودة أكثر من 87 ألفًا من الطاقم التعليمي والإداري إلى المدارس، كما أكملت الإدارة الاستعدادات والتجهيزات كافةً لبدء العام الدراسي، وكثفت خلال الفترة الماضية الزيارات الميدانية واجتماعات لجنة الاستعداد؛ لضمان انطلاقة مميزة للعام الدراسي 1441هـ. وفي جانب التغذية المدرسية، أوضحت مديرة خدمات الطلاب البندري القريني، أن الإدارة وضعت عددًا من الاشتراطات المتعلقة بالموقع والمبنى والتجهيزات والأثاث، موضحةً أن الأغذية المسموح بها هي الحليب السائل المُعبَّأ آليًّا، والفواكه الطازجة، وفطائر الجبنة واللبنة، والبيض والعسل وغيرها والعصائر الطبيعية 100%، والعصائر المعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن 30% على أن تكون خالية من المواد الملونة.

ولفتت الانتباه إلى أن الإدارة منعت بيع العديد من الأغذية في المقصف المدرسي، ومنها الحلوى والشوكولاته السادة والبطاطس «الشيبس» والمشروبات الغازية بأنواعها، ومشروبات الطاقة والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير عن 30%، كما منعت الإدارة بيع اللحم والكبد؛ وذلك تماشيًا مع الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة التعليم مع الجهات ذات العلاقة. وكشف المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ عن اكتمال إيداع الميزانية التشغيلية لكافة مدارس البنين والبنات، مقدمًا تهنئته للطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس وللطلاب والطالبات ببدء العام الدراسي الجديد، موضحًا أن الإدارة تسعد بخدمة الميدان التعليمي، وتسهيل كافة الإجراءات والتنظيمات لبدء عام دراسي حافل بالعطاء والإنجازات. وأكد الوهيبي أهمية إدراك الطلاب والطالبات وكافة العاملين في الميدان التعليمي، الانطلاقة القوية والجادة للعام الدراسي الجديد ومن اليوم الأول، مشيدًا بالجهود المبذولة من قادة وقائدات المدارس وكافة المنسوبين من طواقم تعليمية وإدارية لتحقيق الأهداف المرسومة في بناء أجيال تنجح في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة.

من جهته، أكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، أن الإدارة سخرت إمكاناتها المادية والبشرية كافةً لانطلاقة جادة ومتميزة للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الإدارة عملت خلال الفترة الماضية من خلال المتابعة الإلكترونية والميدانية للمدارس للتأكد من الجاهزية التامة لبدء انطلاق العام الدراسي الجديد. وكشف الغنام عن خطة الأسبوع التمهيدي لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي، مشيرًا إلى أن إدارة التوجيه والإرشاد أطلقت مؤخرًا -وبالتعاون مع مكتب تعليم الجنوب- «ملتقى الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية»، الذي جرى تسميته «بالعلم والمعرفة نلتقي»؛ وذلك في مقر مدارس عالم الصفوة، استعدادًا لاستقبال الطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد.

من جانب آخر، أوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، أنه بالتعاون مع شركات النقل، وُضعت خطة تشغيلية للنقل المدرسي، تستهدف تغطية الاحتياج، وتوفير النقل المناسب بكوادر إشرافية وفنية متميزة. وأشار العمري إلى أن الإدارة أكدت لشركات ومتعهدي النقل خلال اجتماعات الاستعداد للعام الدراسي الجديد، أهمية دور المراقبين والضوابط العامة والخاصة لاختيار السائقين وتخصيص برامج تدريبية لهم، وتطبيق أنظمة التتبع للحافلات وتعليمات السلامة في الحافلات. من جهتها، كشفت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) فتح بنت عبدالله العرفج، أنه جرى تخصيص ٢٣٠ مدرسة للطفولة المبكرة، مشيرةً إلى أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، زيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة وتنمية مهارات الأطفال، وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.